YAŞ kararları Meclis gündeminde: Sahte diploma ile TSK'ya sızmalar önlenebiliyor mu?

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

CHP’li Ertuğrul önergesinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra gerçekleşen ilk Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların tartışmalara yol açtığını" belirterek, şunları kaydetti:

"TSK’da görev yapan bazı albayların kısa süre önce önemli görevlere atanmalarına rağmen resen emekli edilmeleri, karar süreçlerinde siyasi parti temsilcileri ve akademisyenlerin etkisi olduğu iddia ediliyor.

Kuvvet Komutanlarının dahi kararlarda kısıtlı etkisinin olduğu, erken emekliliğe sevk edilen personelin niteliklerinin objektif değerlendirilmediği, FETÖ döneminde olduğu gibi değerlendirme zafiyetleri nedeniyle FETÖ iltisaklı bazı personelin terfi ettirildiği belirtiliyor. Bu iddialara Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılmış bir açıklama yok. Bu iddiaların açıklanması gerekiyor."

"Kurmay eksikliği gerekçesiyle emeklilikler tartışılıyor"

Son yasa teklifinde “kurmay subay eksikliği” gerekçe gösterilmesine rağmen yüzlerce deneyimli albayın emekliye sevkini çelişki olarak değerlendiren Ertuğrul, şunları kaydetti:

“Personel kanunu değiştirilirken öne sürülen gerekçenin aksine şimdi pek çok subayın bilgileri dışında emekli edildiğini görüyoruz. Üstelik bu kararlar bir mesajla tebliğ ediliyor, listeleri dahi yayınlanmıyor. Emekliliklerin hangi objektif kriterlere dayandığı kamuoyu tarafından sorgulanıyor. Biz bu sorgulamaları yasa teklifi komisyonda görüşülürken de yaptık ancak tatmin edici cevap alamadık.

Örneğin, Deniz Kuvvetleri Komutanının görev süresi bir yıl daha uzatılırken yüksek tecrübeye ve bilgi birikimine sahip Kuvvet Komutanı adayı Balyoz mağduru Donanma Komutan Yardımcısının bir önceki Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı gibi erken şekilde emekliye sevk edilmesi dikkat çekicidir.

Emekliye sevk edilen personelin bir bölümünün daha önce FETÖ’yle mücadelede yer aldığı da belirtiliyor. 'TSK’nın komuta kademelerinde Atatürkçü subaylara yer yok mu?' sorusu akıllara geliyor.”

"Sahte diplomalarla göreve gelenler var mı?"

Ertuğrul, ikinci önergesinde ise son günlerde gündeme gelen sahte diploma ve dijital imza skandalının TSK için ciddi güvenlik açığı doğurduğunu vurguladı.

Bazı personelin sahte lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarıyla astsubaylıktan subaylığa geçmiş olabileceğini, bu belgelerle terfi alıp general rütbesine ulaşmış olabileceği iddialarını gündeme taşıyan Ertuğrul, bu skandalların yalnızca bireysel bir yolsuzluk değil, aynı zamanda yapısal bir güvenlik zafiyeti olduğuna dikkati çekti.

Bazı personelin aldıkları tartışmalı diplomalarla astsubaylıktan subaylığa geçtiğinin, hatta general olduğunun, çok önemli görevlerde bulunduğunun iddia edildiğini belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Bu durum, diplomalarını hakkıyla almış personeli de töhmet altında bırakacağı gibi sahte yollarda diploma elde etmiş olanlar açısında da son derece kritik bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır.

Bu kişiler halen çok önemli görevlerde bulunup kritik operasyonlarda Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atabilecek nitelikte kararlar alıyor olabilir. Bu riskleri ortadan kaldırmak adına TSK’nın da diğer tüm kurumlar gibi özellikle köklü geçmişe sahip olmayan üniversiteler ile YÖK denkliği bulunmayan yurt dışı üniversitelerden alınan diplomalar başta olmak üzere tüm diplomaları incelemeye alması gerekmektedir.”

"Sahte diploma ile TSK’ya sızmalar engellenebiliyor mu?"

CHP'li Ertuğrul, Bakan Güler'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yönetti:

"YAŞ kararlarında hangi objektif kriterler uygulanmaktadır? FETÖ ile mücadele etmiş subayların görevden alınması iddialarına karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? Sahte diploma ile TSK’ya sızmalar engellenebiliyor mu? Mevcut personelin diplomaları ve akademik unvanları yeniden taramadan geçirilecek mi? Dijital sistemlerde güvenlik açıkları için bağımsız denetim yapılmakta mıdır?"