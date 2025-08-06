YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıdan çıkan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı.
Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirilmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmişti.
Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.