YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

94 asker bir üst rütbeye yükseltildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 19 general, 6 amiral ve 69 albayın 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe terfi ettirildi. Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe yükseldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe terfi etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe; Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise Tümgeneralliğe yükseltildi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneralliğe terfi eden tümgeneraller: Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin, Alparslan Kılınç.

Tümgeneralliğe terfi eden tuğgeneraller: Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı, Hakan Durmazpınar.

Tuğgeneralliğe terfi eden albaylar: Hasan Atasoy, Ali Karakaş, Murat Temur, Ertan Binay, Mehmet Ali Yağız, Mehmet Savcı, Mehmet Serhat Gündoğan, Halil Özçay, Hakan Kutlu, Günal Budak, Mustafa Volkan Esen, Cumhur Pıçakcı, Uğur Özyurt, Hakan Kan, Ayhan Ocak, Sedat Öztürk, Kürşad Cihan Erce, Çetin Kaya, Vedat Er, İsmail Cenkeri Ersöz, Enver Kılınç, Ahmet Aydın, Fuat Dönmez, Kenan Koç, Haşim Bildiş, Ersin Yaman, Şengezer Şimşek, Hüseyin Erhan Öztek, Orhan Demirel, Kubilay Karadeniz, Armağan Özel, Mustafa Cem Tokeşer, Sefa Koruk, Alper Önem Civelek, Metin Durmaz, Barış Karaca, Cebrail Kemal Dokumacı, Ahmet Durgut, Ferit Yüksel, Metin Çekmegül.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe terfi eden tümamiraller: Ramazan Özoğul, Erhan Aydın.

Tümamiralliğe terfi eden tuğamiraller: Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay, Kenan Kaan Türkkan.

Tuğamiralliğe terfi eden albaylar: Çağlar Mert Erk, Burak Köpük, Göksel Ercenik, Burak Türköz, Adil Tüfekçi, Güvenç Uysal, Volkan Kıvan, Emre Ahmet İnal, Arif Özay, Umut Turhan, İzzet Emre Afacan.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe terfi eden korgeneral: Erdoğan Gür.

Korgeneralliğe terfi eden tümgeneral: Kemal Turan.

Tümgeneralliğe terfi eden tuğgeneral: Cihangir Kemal Yüzçelik.

Tuğgeneralliğe terfi eden albaylar: Türker Altınışık, Şükrü Yılmaz, Metin Admaner, Baha Pakkan, Önder Can, Zeki Arslan, Akif Ersan Kıvılcım, Özlem Karapınar, Serkan Coşar, Alper Gezeravcı, Keskin Şenel, Taşkın Dakkur, Bora Çakıroğlu, Alper Gökdere, Sadık Tuncel, Fatih Pala, Ercan Bekmez, Levent Ak.