Yaş sebze ve meyve soruşturması | MTSO Başkanı Çakır ile Birlik Başkanı Gürüz gözaltında

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Güray Gürdal / MERSİN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yaş sebze ve meyvenin tarladan tüketiciye uzanan fiyat zincirindeki uygulamalara odaklandı.

Soruşturmanın, piyasada önemli tedarikçi konumunda bulunan bazı firmaların ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek fiyatları yukarı yönlü etkiledikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Mersin’de Çakır ve Gürüz’ün yanı sıra iş insanları M.U., F.G., M.A. ve H.A. da gözaltına alındı.

22 ilde operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonun 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturmada, Ticaret Bakanlığının Hal Kayıt Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin incelendiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da rapor hazırlandığı belirtildi. Yaklaşık 1029 çiftçinin de beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığı araştırıldı.

Sahte müstahsil makbuzu iddiası

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini ise belge ve maliyet kayıtlarına ilişkin iddialar oluşturdu. Bazı tedarikçilerin ürün arzını gerçeğinden düşük, maliyetlerini ise yüksek gösterdikleri, bazı firmaların da sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları öne sürüldü. Bu uygulamalarla yaş sebze ve meyve fiyatlarının yukarı yönlü etkilenerek haksız kazanç elde edildiği iddiası soruşturuluyor.

Soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında üreticinin emeği ve vatandaşın bütçesi üzerinden haksız kazanç sağlanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.