Yasa dışı bahis çetesi ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmış

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Yabancı bir şirketten satın aldığı yasa dışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı.

Polis, yaptığı takibin ardından 4’ü kadın, 21 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.