  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Takip Et

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken, zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede 826 milyon 758 bin 683 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Takip Et


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama - Resim : 1

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gündem
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu
Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklu başkan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
AP Türkiye Raportörü Amor, Demirtaş, İmamoğlu, Kavala ve Atalay'ı ziyaret etti
AP Türkiye Raportörü Amor, Demirtaş, İmamoğlu, Kavala ve Atalay'ı ziyaret etti
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü