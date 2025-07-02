  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasa dışı bahis davası: Hapis cezası istenen Acun Ilıcalı adliyeye geldi
Takip Et

Yasa dışı bahis davası: Hapis cezası istenen Acun Ilıcalı adliyeye geldi

Acun Ilıcalı, hakkında “bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapmak” iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istenen dava için adliyeye geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasa dışı bahis davası: Hapis cezası istenen Acun Ilıcalı adliyeye geldi
Takip Et

Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan Acun Ilıcalı, görülecek dava kapsamında adliyeye geldi.

Hapis cezası isteniyor

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

Acun Ilıcalı "şüpheli" olarak yer alıyor 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan Acun Ilıcalı, görülecek dava kapsamında adliyeye geldi.

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketinin iflasına karar verildiTürkiye’nin önde gelen inşaat şirketinin iflasına karar verildiEkonomi
Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecekErzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecekGündem
Gündem
Reuters, CHP'nin Saraçhane mitingini canlı yayınladı
Reuters, CHP'nin Saraçhane mitingini canlı yayınladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı 130'a yükseldi
İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
Uzmanlar keneye karşı uyarıyor: Önlem alınmazsa sonuçları ağır olabilir
Uzmanlar keneye karşı uyarıyor: Önlem alınmazsa sonuçları ağır olabilir
Gözaltındaki Tunç Soyer'den ilk açıklama: Alnım ak, başım dik, sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık!
Gözaltındaki Tunç Soyer'den ilk açıklama: Sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık!
Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı!
Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı!
Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecek
Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecek