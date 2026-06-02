Yasa dışı bahis davasında Acun Ilıcalı'ya beraat kararı

'Yasa dışı bahis' reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi' iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

Ilıcalı beraat etti

Mahkeme, Acun Ilıcalı ve kanal yöneticisi 7 kişinin beraatine karar verdi.