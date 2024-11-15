Yasa dışı bahis hesaplarının hedef kitlesi: MASAK raporunda kritik detaylar

11 Kasım'da aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 kişi, "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve haklarında ev hapsi kararı verilmişti. Bu soruşturma, yasa dışı bahis sisteminin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

T24 yazarı Tolga Şardan, "MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumar raporunda neler var?" başlıklı yazısında konunun ayrıntılarına yer verdi. Şardan, sadece İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan dönen kara para miktarının 400 milyar lira seviyesinde olduğunu vurguladı.

İşte MASAK raporundan dikkat çekenler:

* Ülkemizde yasadışı bahis faaliyetinin büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden, sanal ortamda gerçekleşen eylemlerle yapılmaktadır.

* Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.

* Sonraki süreçte yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin ‘canlı destek sisteminden, para aracılarının hesaplarında toplanan paraları nakit şekilde toplayarak kendisine getirecek kişilere kadar’ bu sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.

Hangi banka hesapları kullanılıyor?

* Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.

* Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.

Banka hesaplarının kullanımına yönelik olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

* İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır.

* Hesapları kullanılan bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.

Hesapları kullananlar

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan hesaplarla ilgili yapılan araştırmada, bu hesapların büyük bir kısmının genellikle gençler ve 30 yaş civarındaki bireyler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bu kişilerin çoğunun vergi mükellefiyet kaydı bulunmuyor ya da "potansiyel mükellef" statüsünde oldukları, genellikle ev hanımları, öğrenciler ve asgari ücretli çalışanlardan oluştuğu gözlemlendi. Ayrıca, sigorta kaydı bulunmayan ya da düşük ücretle çalışan kişilerin bu hesapları kullandığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, bu kişiler adına kurulan veya devralınan şirketlerin hesaplarının da yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Banka hesaplarının, yasa dışı bahis paralarının toplanmasında kullanıldığı ve suç gelirlerinin, mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayılarak kaynağından uzaklaştırılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu yöntemle, esas sahiplerine ulaşmak zorlaştırılırken, bankacılık işlem masraflarının da minimize edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.