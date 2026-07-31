Yasa dışı bahis mesajlarına operasyon: 33 gözaltı kararı

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklama, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon ve kesintisiz iş birliğiyle, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşlarımızın cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmaların kullanıldığı çalışmalar sonucu, başta 0850’li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlarımıza yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarına karar verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'2 Milyar 100 milyon TL değerinde madde ele geçirildi'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturmaya değinen Bakan Gürlek, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir" dedi.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş, olayda kullanılan TIR muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz."