Kulüp yöneticilerine bahis operasyonunda 19 gözaltı kararı! Kimlerin isimleri geçiyor? İşte gözaltı listesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, bahis şikesi ve sporda şiddet soruşturması kapsamında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içerisinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gürlek, futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasının temel ilke olarak benimsendiğini vurguladı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını kaydetti.

Paylaşımında, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini, bu kapsamda 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve kamu vicdanını yaralayan olayların aydınlatılması amacıyla adli süreçlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen ve futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İşte soruşturmada adı geçen yöneticiler

Hakkında soruşturma başlatılan kulüp yöneticilerinin isimleri ise belli oldu.

Soruşturmada adı geçen yöneticiler ve tespitler şöyle:

- ⁠Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.