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Yasa dışı bahis operasyonu: 4,6 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis operasyonu: 4,6 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da yasa dışı bahse yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını belirterek 13’ünin tutuklandığını, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 550 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu. Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi."

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