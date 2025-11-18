Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 9 ilde, suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bir lojistik firmasının sahibi ve yakınlarının banka hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri kazançların izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanlar kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Soruşturma, örgüt içinde “ayrıştırmacı” olarak adlandırılan kişilerin, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden ‘Hawala’ sistemiyle kayıt dışı para transferleri gerçekleştirdiğini de ortaya koydu. Bu yöntemle toplanan paraların daha sonra yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı, toplam transfer miktarının ise yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL olduğu tespit edildi.

Operasyonun derinleşmesiyle birlikte şüphelilerin finansal ağları, para hareketleri ve ilişkili kişi/kurumlara yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL para girişi

Aynı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda; 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu, ayrıca 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

9 ilde operasyon gerçekleştirildi

Soruşturma kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu. Ayrıca aramalarda; 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi.