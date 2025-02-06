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Yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi'ne baskın yapıldı

İstanbul’da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "Finans Evi" olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi'ne baskın yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti takibe aldı.

Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi.

Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak'ta Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla baskın düzenlendi. İkamet ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin bulunduğu aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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