Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ikiz kardeşlerin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine yönelik 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonun devamında gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu 17 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan hesaplarını yönettiği, üçüncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü.

Makedonya'dan yönetildiği belirlenen şebekeye yapılan ilk operasyon sonrası bu şüphelilerden ikisinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Diyarbakır, Isparta, Mersin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, şebeke çalışanlarının haftalık çalışma çizelgesini gösterir tablolar, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan ve çekilen para tutarlarını gösterir belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlk operasyon

Geniş çaplı soruşturmanın ardından 20 Aralık'ta İzmir, Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği belirtilen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında R.T'nin de olduğu 10'u tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer kardeş K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmalarında hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenmişti.