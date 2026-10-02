Yasa dışı bahis soruşturması: 33 kişi tutuklandı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılması için yer, imkan sağladıkları ve organize ettikleri belirlenen 45 şüpheli tespit edildi.

Bu çerçevede şüphelilerin, şahıslar adına temin edilen banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları ve IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin elde edilen gelirleri mobil bankacılık sistemi kullanılarak başka şahıslara ait hesap numaralarına aktardıkları veya aynı şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına havale gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden alınan ifade ve teşhisler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil edildi ve bu şahıslardan 5'i hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 40 şüphelinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevki sağlandı. Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan 1 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile ifadesi alındı.

Mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen 35 şüpheli ile toplamda 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe 33 şüpheli hakkında tutuklama, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine karar verildi.