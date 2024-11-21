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Yasa dışı bahis soruşturması: 5 fenomene 3’er yıla kadar hapis talebi

Yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriuyet Başsavcılığının 5 sosyal medya fenomeni hakkında hazırladığı iddianame mahkemeye gönderildi.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis soruşturması: 5 fenomene 3’er yıla kadar hapis talebi
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Yasa dışı bahis soruşturmasında fenomenler hakkında hazırlanan yasa dışı bahis iddianamesi mahkemeye gönderildi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türk vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

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