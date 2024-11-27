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Yasa dışı bahis soruşturması: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklanan fenomen hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık Yağmur Şifa Yaprak hakkında açılan soruşturmayı tamamlandı. Ünlü fenomene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis soruşturması: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu
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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yağmur Şifa Yaprak hakkında soruşturma tamamlandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

 3 yıla kadar hapis talep edildi

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi. 

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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