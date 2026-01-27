İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 14 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı.
Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.