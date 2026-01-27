  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 14 şüpheli yakalandı
Takip Et

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: 14 şüpheli yakalandı
Takip Et

İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı.

Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.

İMSİAD’da Şeref Demir güven tazelediİMSİAD’da Şeref Demir güven tazelediŞehirler

 

Doğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri yapıldıDoğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri yapıldıEkonomi

 