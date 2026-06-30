Yasa dışı bahis ve kara para soruşturması: 10 ülkeye 561 milyon doları aşkın para aktarımı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis üzerinden kara para soruşturmasında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda büyük çaplı vurgunun ortaya çıkarıldığı soruşturmada çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Paravan döviz şirketleri ile finansal ağların yer aldığı suç ağının, özellikle kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret operasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Yurtdışına bankacılık sistemi dışından nakit para giriş-çıkışındaki trafiği kuryeler üzerinden organize ettikleri adli raporlara yansıyan örgütün, mali denetimlerin delinmesi ve rüşvet çarkının dönmesinde de yer aldıkları anlaşıldı.

Paranın izini yurtdışında kaybettirmeye çalıştılar

Banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğunu tespit eden emniyet ekipleri, suç örgütü tarafından Türkiye'de kurulan 37 ayrı paravan şirket üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya gibi 10 farklı ülkeye toplam 561 milyon dolarlık para kaçırıldığı tespit edildi.

Kara para soruşturmasının merkezindeki suç ağının, elde edilen illegal paranın izini kaybettirmek için bu yolu tercih ettikleri, bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdikleri ve vurgundaki geliri yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.

Polis, muhatap ülkelerle temasa geçerek iz sürdü

Gerçekleştirilen mali analizlerde, söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı aktarılan soruşturmada, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı görülünce adı geçen ülkelerle temasa geçildi. Türk makamları ile paranın kaçırıldığı ülkelerdeki mahkemeler arası adli yardımlaşma (adli istinabe) gerçekleştirildi. O ülkelerin adli ve kolluk birimleri ile kurulan temas ve yazışma rapora dönüştü. Bazı ülkelerden gelen cevabi yazılarda; transfere konu paraların kaynağının son derece şüpheli olduğu, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, terörizm, fuhuş, altın kaçakçılığı suçları kaynaklı olabileceği, hiçbir mal ve hizmet faaliyeti karşılığı olmayan para transferleri gerçekleştirildiği istihbaratına ulaşıldı.

Ülkeler arası mahkemelerin adli yazışma ve yardımlaşması sağlandı

Mali Şube Polisi tarafından uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şirketlere yönelik inceleme derinleştirildi. Kapsamlı çalışmalarda, söz konusu firmaların kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde çok yüksek hacme ulaştığı, döviz bürosuna havale gönderen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet göstermediği, döviz bürosuna gelen meblağların normal bir döviz bürosunun faaliyetlerine benzerlik göstermediği tespit edildi.

37 zanlının ifadeleri alınıyor

Öte yandan bu sabah İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el koyma işleminin ise sonuçlandığı öğrenildi.