  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi
Takip Et

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi

Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim engellendi
Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde araştırma yaptı.

Çalışma neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresi hakkında BTK'ye bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurduAnkaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurduGündem
Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıBakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıEkonomi
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?Ekonomi
Motorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Bakan Göktaş: Sosyal medyada 16 yaş sınırı için rapor hazırlandı
Bakan Göktaş: Sosyal medyada 16 yaş sınırı için rapor hazırlandı
Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı
Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı
Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını sundu
Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını sundu
Nasuh Mahruki'den tahliye sonrası ilk paylaşım
Nasuh Mahruki'den tahliye sonrası ilk paylaşım
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurdu
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurdu
Markalardan AVM’lere yanıt: Siz önce şeffaf olun!
Markalardan AVM’lere yanıt: Siz önce şeffaf olun!