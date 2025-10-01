Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
