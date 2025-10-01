  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi
Takip Et

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi

Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi
Takip Et

Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Babacan'dan Erdoğan'a: sanal bahis çağrısı: Sizin izinlerinizle oynatılıyor, lisansları iptal edinBabacan'dan Erdoğan'a: sanal bahis çağrısı: Sizin izinlerinizle oynatılıyor, lisansları iptal edinGündem
Yeşilay'dan dikkat çekici rapor: Türkiye’de kumar ve sanal kumara başlama yaşı 15’e düştüYeşilay'dan dikkat çekici rapor: Türkiye’de kumar ve sanal kumara başlama yaşı 15’e düştüGündem
Gündem
YRP'li Aydal: Trump’ın tavsiyelerine uyarsak Türkiye için büyük felaket olur
YRP'li Aydal: Trump’ın tavsiyelerine uyarsak Türkiye için büyük felaket olur
MSB duyurdu: Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
MSB: Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
AK Parti'den TBMM’de DEM Parti Grubu’na ziyaret
AK Parti'den TBMM’de DEM Parti Grubu’na ziyaret
AFAD ve Kandilli duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem!
Can Holding soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen'e tutuklama talebi
Can Holding soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen'e tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de parti liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de parti liderleriyle görüştü