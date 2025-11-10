  1. Ekonomim
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı: 21 şüpheli yakalandı

Jandarma tarafından; ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' ile ‘Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı' operasyonlarında toplam 21 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Afyon İl Jandarma Komutanlıklarınca toplam 9 ilde MASAK destekli yürütülen operasyonlarda; 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu.

Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık' ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te zaman durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı: Nasıl başvuru yapılır?
AFAD duyurdu: Balıkesir sabaha karşı depremle sarsıldı
İstanbul'da bir kişi metronun üzerine çıkarak oturdu
Genç kadının yüzünü kolonya dökerek yakan kadın tutuklandı (VİDEO)
