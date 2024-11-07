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Yasa dışı bahisle ilgili 483 internet sitesi hakkında yasal işlem başlatıldı

Erzurum’da jandarma ekiplerinin sanal devriye çalışmalarıyla tespit ettiği yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 site hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahisle ilgili 483 internet sitesi hakkında yasal işlem başlatıldı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

Ayrıca sanal devriyede, terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.

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