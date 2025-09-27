Yasa dışı bahiste para aracılarına operasyon! Bankada 2 milyar aşan işlem hacmi tespit edildi

Yasa dışı bahis operasyonlarına bir yenisi eklendi. Bahiste para trafiğini yöneten ve para naklini sağlayan aracılara operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bankada 2 milyar aşan işlem hacmi tespit edildi.

Bahis parası trafiğini aracılık eden 11 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, yapılan operasyonda banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunan B.K.(20), E.D.(21), B.B.(21), K.Ü.(25), S.Ü.(29), M.K.(57), S.Y.(31), T.K.(27), Ü.K.(25), K.K.(25) ve U.K.(23) olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç aletine el konuldu

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Yasa dışı bahis çarkı

Son dönemde Türkiye'de gençler yasa dışı sanal bahis çetelerinin ve örgütlerin hedefi olmuş durumda.

Giderek yaygınlaşan bu durum, gençleri ekonomik ve psikolojik açıdan zor durumda bırakıyor.

Kolay para kazanma vaadiyle cazipmiş gibi gösterilen sanal bahis siteleri, birçok kişinin birikimlerini kaybetmesine, psikolojik çöküntüye ve ciddi borçlar altına girmesine yol açıyor.

Bunun yanında, kumar bağımlılığı gibi ciddi sorunlara da kapı aralayan bu bağımlılık, sosyal ilişkilerin bozulmasına, iş hayatındaki performansın düşmesine ve kişinin genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) internet sitesinde yayımladığı bilgilendirme yazısına göre, yasa dışı bahisle Türkiye'de suç örgütleri, örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor.

İrtibat sonrasında bu kişilere bankalarda hesap açtırma karşılığında aylık belli ücretler ödeme vadediliyor.

Çok sayıda farklı kişi adına açılan bu hesaplar sürekli değiştiriliyor.

Oysa başkası adına hesap açılması bile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.