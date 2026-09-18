Yasa dışı forex operasyonunda 174 şüpheli yakalandı: 1,5 milyar TL’lik varlığa el konuldu

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Yasa dışı forex faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 80 araç ve 12 mülk için de el koyma işlemi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı forex faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler, çağrı merkezleri ve finans ofisleri belirlendi.

25 şirkete bağlı 40 merkez tespit edildi

Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Bu merkezleri yönettiği değerlendirilen şüpheliler de belirlendi.

Yetkililer, söz konusu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığının tespit edildiğini bildirdi.

Belirlenen şüpheliler ile çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların, suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delillerin toplanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Operasyonlarda 174 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bunun yanı sıra 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi uygulandı. Şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık hesapları ve şirket hesaplarına ise bloke konuldu.

Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, İnterpol Genel Sekreterliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri destek verdi.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yapılanmalar ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.