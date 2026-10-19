Yasa dışı üreme ticaretine operasyon: 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik 14 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 36 kişi gözaltına alındı.
41 kadın 811 kez yumurtalıklarını sattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER'e yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda Türk vatandaşı 41 kadının yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı tespit edildi.
Aralarında doktorlar da var
İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 36'sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
“İnsan onuru ve beden bütünlüğü üzerinde değildir”
Yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin açıklamasında insan onurunun ve beden bütünlüğünün korunmasına vurgu yapan Gürlek, suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonda görev alan emniyet teşkilatına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.
İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 19, 2026