Yasa dışı üreme ticaretine operasyon: 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı ortaya çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik 14 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 36 kişi gözaltına alındı.

41 kadın 811 kez yumurtalıklarını sattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER'e yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda Türk vatandaşı 41 kadının yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı tespit edildi.

Aralarında doktorlar da var

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 36'sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“İnsan onuru ve beden bütünlüğü üzerinde değildir”

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin açıklamasında insan onurunun ve beden bütünlüğünün korunmasına vurgu yapan Gürlek, suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonda görev alan emniyet teşkilatına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.