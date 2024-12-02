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Yasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil polis merkezinde imza attı

Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis oynadığı ve teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada, haftada bir gün imza atma şartıyla adli kontrol tedbirine tabi tutuldu. Bu kapsamda polis merkezine giderek imza verdi.

Haber Merkezi
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Yasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil polis merkezinde imza attı
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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Avukatları itiraz etmişti

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.

Erbil karakola giderek imza attı

Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.

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