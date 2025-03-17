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Yasadışı bahis operasyonunda 31 kişiye tutuklama talep edildi

14 Mart'ta başlayan ve 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilen Yasadışı Bahis Operasyonunda aralarında Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erhan Kork dahil 31 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Haber Merkezi
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Yasadışı bahis operasyonunda 31 kişiye tutuklama talep edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan 31 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Flash TV'nin sahibi de sevk edilenler arasında

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kişiler arasında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunuyor.

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