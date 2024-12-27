'Yasadışı bahis' soruşturmasında yeni gelişme: 3 sosyal medya fenomeni tutuklandı

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin gözaltına alınmıştı.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki sorgulama işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından şüphelilerden Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buse Şahin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı soruşturma içerisinde yer alan ve firari olan 3 şüpheli sosyal medya fenomenin yakalanması için çalışmaları sürüyor.