  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı
Takip Et

Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı

Elazığ'da evinde eşini bir başka şahısla gören ve tabancasıyla şahsı vurarak öldüren başkomiser hakkında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı
Takip Et

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı - Resim : 1


Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gündem
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor
İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor
CHP kurultayı iddianamesi ortaya çıktı: İmamoğlu dahil 12 isme hapis ve siyasi yasak talebi
CHP kurultayı iddianamesi ortaya çıktı: İmamoğlu dahil 12 isme hapis ve siyasi yasak talebi
Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan gözaltına alındı
Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan gözaltına alındı
Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Köseler 30 saat sonra yeniden tutuklandı
Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Köseler 30 saat sonra yeniden tutuklandı
Destici’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Cumhur İttifakı iyi niyetli ama karşımızdakilere güvenmiyoruz
Destici’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Cumhur İttifakı iyi niyetli ama karşımızdakilere güvenmiy