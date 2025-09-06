Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı
Elazığ'da evinde eşini bir başka şahısla gören ve tabancasıyla şahsı vurarak öldüren başkomiser hakkında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararı verildi.
Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.