'Yaşam Merkezi' çalışması hızla sürüyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, Oda bünyesindeki 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonuyla deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda "Konteyner Yaşam Merkezi" kurulması için çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi"nde evi yıkılan veya ağır hasar gören birçok kişi son birkaç günü dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Deprem bölgesindeki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle geceyi dışarıda geçirmek iyice zorlaşırken, ASO, depremzedeler için tam donanımlı yaşam merkezi kurulması için kampanya başlattı.

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir firma tarafından üretilecek konteynerler, aynı bölgedeki tır parkındaki araçlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılacak.

Temel ihtiyaçlara cevap verecek

Her biri 21 metrekarelik konteynerlerin içerisinde 2 oda, 4 yatak, mutfak eyvesi ve gereçleri, duş, klozet, lavabo, banyo ve ısıtıcı yer alacak.

Yemekhane, çocuklar için oyun parkı, eğitim ve bakım merkezi gibi sosyal bileşenlerin de bulunacağı, 300 konteynerlik yaşam merkezinde elektrik, su, internet ağı gibi hizmetler de sunulacak.

Üretimi tamamlanarak ASO 2.ve 3. OSB'de bulunan sahaya getirilmesine başlanan konteynerlerin içindeki malzemeler, o alanda üretim yapan ASO üyesi iş insanlarının firmalarınca tedarik ediliyor.

"Altyapı çalışmaları bittikten sonra merkezi kuracağız"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ilk deprem gerçekleştikten hemen sonra ilgili bakanlarla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile temasa geçerek ASO olarak ne yapabilecekleri konusuna yoğunlaştıklarını söyledi.

Deprem sonrasında bölgeye gıda ve giyecek gibi yardımların ülke genelinde yapılacağını öngördüklerinden konteyner yaşam merkezi kurmak gibi daha kalıcı çözümlere yöneldiklerini dile getiren Ardıç, "Kuracağımız yaşam merkezindeki konteynerlerin içinde su ısıtıcısına, tuvalet, duş, yatak, nevresim takımına kadar her şey olacak. Şu ana kadar 300 adet konteyner bağışı var. Hatay Belediyesinin gösterdiği alana konteyner kenti kuracağız. İlk etapta yaşam merkezinin altyapısını hazırlayacağız, altyapı çalışmaları bittikten sonra merkezi kuracağız." dedi.

Ardıç, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.