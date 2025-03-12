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Yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi, babası ve eşinin "bilgi sahibi" olarak beyanları alındı.

Haber Merkezi
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Yaşamını yitiren Ece Gürel'in ailesi adliyede
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Gürel'in vefatına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi almak üzere Gürel'in annesi, babası ve eşi bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Soruşturmanın savcısıyla görüşen aile üyeleri, burada "bilgi sahibi" olarak beyanda bulundu. Gürel'in ailesi daha sonra adliyeden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Acıbadem Maslak Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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