Yasemin Minguzzi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup: Evladımın katillerinden ikisi hâlâ serbest

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yaptığı paylaşımda, şehit anneleri onuruna düzenlenen iftar programında bir bakan aracılığıyla kendisine mektup yazdığını belirtti.

Minguzzi, mektubun Erdoğan'a ulaşıp ulaşmadığını sordu, oğlunun ölümüne ilişkin dosyada iki kişinin hâlâ serbest olduğunu söyledi. Paylaşımında, söz konusu zarfta evladıyla ilgili yaşadığı acıyı ve adalet beklentisini yazdığını ifade etti.

"Evladımın katillerinden iki kişi hâlâ serbest"

Yasemin Minguzzi, "Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, evladımın katillerinden iki kişi hâlâ serbesttir. Bu durum, bir anne olarak yaşadığım derin acıyı ve adalet arayışımı daha da ağırlaştırmaktadır" dedi.

Minguzzi, ilettiği mektubun Erdoğan'a ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi almak istediğini belirterek, "Konuyla ilgili yüksek takdirlerinizi arz etmek amacıyla bu başvuruyu yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı.