Yatırım tavsiyesidir!

Gürkan GÜREL

Publicis Groupe Executive Creative Director [email protected]

2025’in zor geçeceğini duymadığınız kimse kalmamıştır. Mesela mini bir yoklama yapalım; Reklamverenler, ajanslar, mecralar, analistler, uzmanlar, bilim insanları, çalışanlar, esnaflar, komşularınız…

Herkesin dilinde farklı kelimeler ama aynı beste: "2025 zor geçecek."

Ben de aksini iddia etmiyorum, ancak size zaten bildiklerinizi tekrar etmek için de burada değilim. Kriz dönemlerini fırsata çevirmenin bir kaç yolu arasından sadece bir tanesine dikkat çekmek istiyorum. Bütçe kesintileriyle ölmeyen, dalgalı piyasalardan etkilenmeyen, enflasyona yenilmeyen ve hiçbir zorluğun ortadan kaldıramadığı bir silahınız var: Yaratıcılık

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde en çok sonuç getiren ve en unutulmaz işlerini çıkartmayı başarmış, akla bile gelmeyecek olanı, akla kazımayı başaran büyük bir güçtür yaratıcılık.

Geleneksel yatırım araçları değer kaybederken bile, nitelikli kreatif her zaman kazandırır.

Mesela herkesçe bilinen en basit örneklere bakalım;

2008 kriziyle doğan en büyük girişimlerin çoğu, sınırlı kaynaklarla yaratıcı çözümler bulanlar arasından çıkmadı mı? Airbnb ve Uber, finansal sıkıntılar nedeniyle yaratılan, yatırımlarını yaratıcı zekalarına yapan çözümler değil miydi?

Kreatif olmak, sadece sanatçı olmak anlamına gelmez. İnovatif düşünmek, mevcut kaynakları yaratıcı biçimlerde kullanmak, yeni iş modelleri geliştirmek de kreatif olmaktır.

Eğer "Biz her zaman böyle yaptık, macera aramayalım." cümlesini sık sık kuruyorsanız, tehlikede olabilirsiniz. Çünkü piyasa koşullar her zaman aynı olmaz, olamaz.

Yaratıcılık, bütçeniz olmadığında bile sizi oyunda tutan en güçlü kasınızdır. Bütçeniz küçükse, kenara çekilip sihirli bir değneğin onu artırmasını bekleyemezsiniz. O sihirli değnek zaten yaratıcılıktır ve kullanmayı istemeniz kadar kolay erişilebilir.



Reklam bütçenizi kısmak zorunda mı kaldınız? Yaratıcı olmak da pekala müşterilerinizin kalbine girmenizi sağlayabilir. Üstelik hem bütçenizi sarsmaz hem de unutulmanızı engeller. Rakipleriniz fiyatları düşürerek müşteri çekmeye çalışırken, siz basit ama farklı hikayeler anlatabilirsiniz. Çünkü kreatif zeka, her ekonomik durumda kazandıran; enflasyon karşıtı tek para birimidir.

Bugün markanızı, işinizi ya da kariyerinizi geleceğe taşımak için yapabileceğiniz en büyük yatırım, yaratıcı düşünceye olan yatırımınızdır. Yeni fikirlere açık olun, korkmadan deneyin, cesur olun! Çünkü en büyük zaferler cesaret ve yaratıcılığı bir araya getirenlerin olmuştur.

Yaratıcılık kazandırır ve bu bir yatırım tavsiyesidir!

Kapanışı Leo Burnett ile yapmazsam yazım eksik kalacak gibi hissediyorum, bu yüzden onun da dediği gibi;

“İşinizi sağlam ve güçlü fikirler üzerine inşa etmeyi bırakıp, sıradan bir üretim hattına geçtiğinizde; verimlilik uğruna yaratıcı ruhun ve yaratma isteğinin devredilebileceğine ve yönetilebileceğine inanmaya başladığınızda, yaratıcılığın yalnızca beslenip, teşvik edilip, ilham verebileceğiniz bir şey olduğunu unuttuğunuzda; ismimi kapıdan silmenizi ısrarla talep edeceğim.”

“Publicis Groupe’un katkılarıyla”