Yatırımcıların temel analize ilgisi büyüyor

En çok tercih edilen eğitimlerden birini sizin için inceledik. Yatırımcılara yönelik hazırlanan Borfin'deki ücretsiz temel analiz eğitimine ilgi büyük. Eğitimde herkesin temel analizi kolayca nasıl öğrenebileceğini ayrıntılarıyla paylaşılıyor. Eğitim herkesin ulaşımına açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

Finansal tabloları herkes okuyabilir, önemli olan doğru yorumlamak

Eğitimde, borsada işlem gören şirketlerin açıkladıkları finansal tabloların nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yatırımcılara finansal oranların nasıl hesaplandığı kolay ve anlaşılır bir biçimde açıklanıyor. Özellikle bilanço ve nakit akım tablosu üzerinde durulan eğitimde, hem yatırımcılar hem de şirket sahipleri için bu tabloların çok kritik olduğunu belirtiliyor. Bu bağlamda, yatırımcıların doğru ve bilinçli yatırımlar yapabilmeleri için hangi kalemlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulanıyor.

Bu eğitim, yatırımcılara daha bilinçli yatırımlar yapabilmek için şirketlerin dikkat edilmesi gereken noktaları göstermeyi amaçlıyor. Eğitimde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler üzerinden çeşitli örnekler ve pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

İlgili eğitimin bağlantı adresi: https://borfin.com/tr/courses/2473/herkes-finansal-tablo-okuyabilir