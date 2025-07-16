Yatsan, Fatih Altaylı sponsorluğunu sonlandırdı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşık iki yıldır süren Yatsan sponsorluğunun şirket yönetimi tarafından sona erdirildiğini açıkladı.

Altaylı, YouTube kanalında yayımladığı “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” adlı programda, bu kararın “patronaj baskısı” altında alındığını belirtti. Başlangıçta üç ay olarak planlanan işbirliğinin, tarafların memnuniyetiyle uzatıldığını hatırlatan Altaylı, sona erdirme kararının dış etkilerle şekillendiğini ima etti.

Yatsan'ın İngiltere ve ABD merkezli Janus Henderson Grubu'na ait olduğunu ve CEO'sunun Türk olduğunu hatırlatan Altaylı, CEO Gökalp Bahçeli'ye bugüne kadar sağlanan destek için teşekkür etti. Altaylı, sponsorluk ilişkisinin sona ermesinin şirketin üst yönetiminden gelen bir karar olduğunu ve CEO'nun da bu durumdan üzüntü duyduğunu aktardı.

Altaylı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sponsorlarımızdan Yatsan'ın sponsorluğunun sona ermesi izleyicilerimizin ilgisini çekmiş ve tepki göstermişler durumu anlatayım.

Yatsan yaklaşık 2 yıldır sponsorlarımız arasındaydı ve 3 ay diye başladığımız yolculuk karşılıklı memnuniyet ve markaya olumlu katkımız nedeniyle 2 yıllık bir döneme uzadı.

Yatsan'ın CEO'su Gökalp Bey'le dostluğumuz çok değerlidir. Bu bir patronaj kararıdır ve Yatsan'ın CEO'su Gökalp dostumuza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederiz. Gökalp Bey'in bu işbirliğinin sona ermesinden gerçekten üzüntü duyduğunu biliyorum."