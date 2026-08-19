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Yavaş açıkladı: Ankara'nın 3 büyük projesi için dış finansman onayı aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayının alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yavaş açıkladı: Ankara'nın 3 büyük projesi için dış finansman onayı aldık
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayı alındığını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 3 büyük projemiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayını aldık. Bu kaynakla; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne 306,3 milyon dolar, Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’ın içme suyu yatırımlarına 90 milyon dolar, Ankara genelinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolar yatırım yapacağız. Başkentimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.