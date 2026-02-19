Yavaş duyurdu: Dört tane daha Genç Akademi yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli gençlerle iftarda bir araya geldi.

ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda gençlere hitap eden Yavaş şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Belediyemizin Kent Konseyi var. Ben bu kenti okuyan herkesin, bu kentin yönetiminde hem kendi ihtiyaçları için hem gündelik hayatında gördükleri aksalıklara çare bulmak için hem de bizlere önerilerde bulunması için özellikle Gençlik Meclisi'nde birlikte çalışmasını mutlaka tavsiye ediyorum. Çok önemli çünkü bir kişinin aklıyla böyle büyük kentler idare edilemez. Mutlaka ve mutlaka sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle Gençlik Meclisi'ne gerçekten çok önem veriyoruz. Yurt içinde, yurt dışında çok önemli de faaliyetler sürdürüyorlar.

"Sizlerin daha iyi eğitim alabilmeniz için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz"

Sevgili gençler, bizler 'Üniversite Ankara'da okunur' mottosuyla her yıl üniversite sınav sonuçları geldiği zaman Ankara'da okuyun diye sizlere çağrılar yapıyoruz. Çünkü burada 400 binin üzerinde üniversite öğrencisi var. Bu çağrıya uğrayıp Ankara'ya gelenlerin de Ankara'da kaldıkları sırada kendilerini yalnız hissetmemeleri, kendilerini burada bir annesi, babası, ağabeyi olarak belediye kurumunun arkalarında olduğunu hissetmelerini istiyoruz. En ufak ihtiyaçlarını bizlere bildirmelerini ve o eğitimlerini aldıkları esnada da hiçbir şeyden mahrum kalmadan sizlerin daha iyi eğitim alabilmeniz için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz.

"Dört tane daha Genç Akademi yapıyoruz"

Geçen yıl başladı, özellikle gençler için, öğrenci akademileri açmaya başladık. Geçen yıl oradan 500 bine yakın öğrenci yararlandı. Şu anda da sayıları gittikçe arttı. Dört tane daha Genç Akademi yapıyoruz. Onlar da sizlerin hizmetine sunulacak. Buralarda rahat bir şekilde çalışabileceksiniz. O ortamlarda bulunacaksınız ve başka bir yere gitme ihtiyacını da hissetmeyeceksiniz. Bunun yanında belediye olarak ihtiyacı olanlara konaklama hizmeti de veriyoruz. Mümkün olduğu kadar Ankara'da okuyan insanların eğitimlerinin önünde hiçbir engel olmamasını onların iyi eğitim almalarını ve ülkelerine, ailelerine faydalı olmalarını istiyoruz. Ve bu nedenle de biz özellikle gençlerin aklına ihtiyacımız olduğunu her yerde söylüyoruz. Örneğin eğitim süreçleri içerisinde ayrıca bizim gençlik merkezlerimizin içerisinde düzenli şekilde akşam yemekleri veriliyor. Ayrıca yine spor dairemiz de gençlere güzel aktiviteler veriyor. Bolca yeşil alan yaptık. Buralarda da sizin rahatça istifade etmeniz için elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz.

"Geleceğimiz ümidi sizler olarak, gençler olarak ilk iftarımız sizlerle yaptık"

Her şeyden evvel bugün iftarımızı biz de geleceğimiz ümidi sizler olarak, gençler olarak ilk iftarımız sizlerle yaptık. Orucunuz mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Herkesin ne gönlünde ne dileği varsa inşallah dualarına dahil etsin. Ve inşallah Allah onları kabul etsin diyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi sunu. Deyin ki 'Biz sizden uzaktayız ayrıyız ama Ankara'da yine annemiz, babamız ayrı bir ailemiz var. ABB, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, bütün gençlik gruplarıyla herkes bir aile oluşturduk. Bunu da asla kendimizi yalnız hissetmiyoruz, güven de hissediyoruz' deyin ki onların da içi rahat bir şekilde sizden uzakta da olsa içleri rahat etsin."

Burada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf da çektirdi.