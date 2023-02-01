Yavaş: Hemşerilerimizi uygun fiyatlı etle buluşturuyoruz

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ‘Başkent Mobil Market’ uygulamasını hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulama ile ilgili sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Başkent Mobil Market ile ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede hemşerilerimizi uygun fiyatlı etle buluşturuyoruz. Cuma gününe kadar satışa devam edeceğimiz ilk durak olan Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nın ardından, gelecek programımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız."

Uygulama kapsamında, özel olarak tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı.

Kıymanın kilosunun 139,50 TL, kuşbaşının kilosunun 149,50 TL olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosu ise 30,95 TL ile 65,95 TL arasında değişiyor. Tüm vatandaşların faydalanabilmesi için kişi başı 2 kilogram sınırlaması ile satışa sunuluyor.

Her hafta farklı bir ilçeye gidecek olan Mobil Market’in ilk durağı ise Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı oldu. Saat 10:00’da satışın başladığı market, 3 Şubat Cuma günü saat 17:00’ye kadar Abdi İpekçi Parkı’nda olacak.

Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı yapılacak.

Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in haftalık satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. (ANKA)