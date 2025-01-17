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Yavaş'tan Akpolat tepkisi: Kamuoyuna peşinen bir mesaj veriyorsunuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "gece yarısı koştur koştur getiriyorsanız kamuoyuna zaten peşinen bir mesaj veriyorsunuz. Elbette yargılanacak ve sonunda yargı gereğini mutlaka yapacaktır. Yargıya olan güvenin sarsıldığı muhakkaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Yavaş'tan Akpolat tepkisi: Kamuoyuna peşinen bir mesaj veriyorsunuz
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen 'Yaşlı Bakım Çalıştayı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Anılan firmanın birçok kamu kurumuyla da aynı anda iş yaptığı ortaya çıkıyor"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına ilişkin konuşan Yavaş, "Adalet karşısında herkes eşittir. Anılan firmanın birçok kamu kurumuyla da aynı anda iş yaptığı ortaya çıkıyor. Yani bu firmada eğer bir problem varsa bu soruşturmanın bence bütün kamu kuruluşlarıyla beraber yapılması lazım. Ama sadece Beşiktaş Belediyesi hakkında böyle bir soruşturma yapılması ve aynı zamanda da tabii gece yarısı itibarsızlaştıracak bir şekilde evinden alınmasını yanlış buluyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir. Hep şunlarla karşılaşıyoruz: Bugün sosyal medyada tweet atan bazılarına hiçbir soruşturma dahi açılmazken bazıları gece yarısı evinden alınıyor. Halbuki atılan tweet, kaybolacak bir delil değil. Davet edilip mutlaka gereğinin yapılması lazım" dedi.

"Kamuoyuna peşinen bir mesaj veriyorsunuz"

"Suçlu olup da hiçbir kamu görevlisi ‘yargılanmam’ diyemez ama adil yargılanmayı istemek herkesin hakkıdır" diyen Yavaş, "Şimdi evrensel bir hukuk kuralını herkese hatırlatmak isterim, 'mahkumiyet kesinleşinceye kadar herkes suçsuzdur.' Bu bütün dünyada geçerli. Bizde de geçerli olduğuna inanmak istediğimiz evrensel bir hukuk kuralıdır, masumiyet kuralı vardır. Ama eğer bu şekilde davet edilip kendisinin ifadesi almak yerine, gece yarısı koştur koştur getiriyorsanız kamuoyuna zaten peşinen bir mesaj veriyorsunuz. Elbette yargılanacak ve sonunda yargı gereğini mutlaka yapacaktır. Ama peşinen bu şekilde gece yarısı evinden alınması ve tutuklanması ki bir de bizim hukukumuzda tutuksuz yargılanmak da esastır eğer deliller karartılmayacaksa, kaçma şüphesi yoksa." ifadelerini kullandı.

"Yargıya olan güvenin sarsıldığı muhakkaktır"

"Son günlerde şöyle bir şey gördük: Yunus Emre Vakfında milyarlarca dolarlık yolsuzluklardan bahsediliyor" diyen Yavaş, "Yani tutuklanan var mı bilmiyorum ama sorumlu olduğu iddia edilen kişi de büyükelçi yapılıyor. İki kişiye yapılan muameleyi karşılaştırdığınız zaman işin içerisinde maalesef siyasi değerlendirmeler olduğu ortaya çıkıyor. Benim en fazla üzüldüğüm -bundan siyaset kurumu ne kadar etkilenir, onu bilmiyorum ama- yargının, adliye sistemimizin de çok etkilendiği ve ona olan güvenin de sarsıldığı da muhakkaktır." diyerek sözlerini tamamladı. 

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