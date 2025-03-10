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Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Gerekirse fikrimizi paylaşırız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Gerekirse fikrimizi paylaşırız
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ilçeye ve Ankara'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız"

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Yavaş, "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı." dedi.

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