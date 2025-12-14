Yavaş'tan Gülşah Durbay mesajı: Kelimeler boğazımızda düğümleniyor

Kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Durbay'ın vefatıyla ilgili "Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor... Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile "Halkım için çalışacağım" diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı. Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız." mesajını paylaştı.