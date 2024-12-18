Yavaş'tan 'haciz' açıklaması: Teklifimizi kabul etmediler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'ne prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlattı. Belediyelerin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için harekete geçildi. Borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında haciz kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"2016’ya kadar açıklamışlar, ama 2016’dan sonra açıklamamışlar"

AK Parti'nin 2006'da SGK borçlularının açıklanması için çıkardığı kanunu anımsatan Yavaş, "2016’ya kadar açıklamışlar, ama 2016’dan sonra açıklamamışlar. Israrla söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri açıklıyorsunuz, AK Partilileri açıklamıyorsunuz. Peki, yüzde 90 borcu olan, 900 milyar lira borcu olan insanları neden açıklamıyorsunuz? Açıklamamalarının sebepleri belli. AK Partilileri açıklamadıkları gibi, bunları da açıklasalar, birçoğunda iktidara çok yakın insanlar olduğu ortaya çıkacak. Öyle olmasa mutlaka açıklarlardı." dedi.



"Teminatı kabul etmediler"

Yavaş sözlerini "Peki, biz neler yaptık? Bu konu gündeme gelir gelmez 650 milyon lirayı peşin ödedik Sosyal Güvenlik Kurumu’na. Yeni kararlar içinde kendilerine liste verdik. Dedik ki, “Devlete şu şu gayrimenkullerimiz var, bunları size teminat olarak gösterelim.” Hayır, kabul etmediler, “Üzerinde haciz var” diyorlar. Peki, "Hacizsiz malımız var, bizim Çevre Bakanlığı’ndan alacağımız var, 1 milyar liraya yakın. “Onu size aktaralım” dedik. “Hayır, onu da istemeyiz” diyorlar." diyerek sürdürdü.