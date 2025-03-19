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Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Tayvan'dan dönüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de düzenlenen mitingin fotoğrafını paylaşarak "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Tayvan'dan dönüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bir fuara katılmak üzere gittiği Tayvan'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle dönüş kararı aldı.

Yavaş, dönüş yolunda sosyal medyadan açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'de yapılan gösteriden fotoğraf paylaşan Yavaş, "Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Yavaş, "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir.

Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir.

Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim.

Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz."

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