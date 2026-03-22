Yavaş'tan İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Arı hakkında uygulanan gözaltı işleminin hukuki gerekçelerden yoksun olduğunu belirtti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dosyada dayanak olarak 3 ay önceye ait bir içeriğin gösterilmesi karşısında; kaçma şüphesinin somut olgularla ortaya konulamadığı, delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı ve çağrı üzerine ifade vermeye gelebilecek bir kişi hakkında daha ağır bir tedbir olan gözaltına başvurulmasının zorunlu olmadığı açıktır. Bu haliyle uygulama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun öngördüğü ölçülülük ve gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İsmail Arı bir gazetecidir. Gazetecilik suç değildir." ifadesini kullandı.