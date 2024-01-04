'Yavru' sistemiyle 500 milyon liralık dolandırıcılık

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuyumculuk yapan A.Ö. (44), yakın çevresindeki kişilere emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle Cumhuriyet altını satmaya başladı.

Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısının artmasıyla sistem büyüdü ve A.Ö, altın üzerinden kar payı dağıtmaya başladı.

"Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelen müşterilere altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttı.

A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine bazı kişiler altınlarını almak istedi.

Kuyumcu dükkanının açık olmadığını gören bu kişilerden bazıları, telefonla aradıkları A.Ö'ye ulaşamadı. Mağdurlar, A.Ö'nün kaçtığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

Özel ekip kuruldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki söz konusu dükkana gelerek çevresine emniyet şeridi çekti.

Savcılık izniyle kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı.

Kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilen A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlattı.

Ekipler, titiz çalışma sonrasında A.Ö'yü yaklaşık 4 saatte yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.