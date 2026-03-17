Yavuz Ağıralioğlu: AK Parti ve CHP dışında merkez siyasete ihtiyaç var, başka bir yol mümkün

Gazetecilerle iftar yemeğinde sohbet eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halkın CHP ve AK Parti siyasetinden yorulduğunu belirterek merkez sağda Anahtar Parti önderliğinde toparlanmanın hedefleri olduğunu anlattı.

Anahtar Parti’nin kısa sürede seçim barajı olan yüzde 7’yi yakalayacak şekilde yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Ege bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de eski DYP’lilerle temasta olduklarını belirten Ağıralioğlu, Anadolu’daki örgütlenme faaliyetlerinin de büyük ilgiyle karşılandığını vurguladı.

Ağıralioğlu, “Vatandaş, gençler çok bıktı yeni bir çıkış yolu arıyor. Başka bir yolun mümkün olduğunu göstereceğiz” dedi. AK Parti ve MHP içinde söz sahibi olamayan çok değerli siyasetçiler bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, “AK Parti ve MHP bugün en zayıf kadrolarıyla yönetiliyor” değerlendirmesini yaptı. Ağıralioğlu, ayrıldığı günden bu yana İYİ Partililerle saygılı bir ilişkisi olduğunu da vurguladı.

İş dünyasıyla diyalog ve gençler

Anahtar Parti’nin iş dünyası ile diyaloga ve gençlerle iletişime önem verdiğini belirten Ağıralioğlu, partilerinin bu kesimlerin ilgisini çekmeye başladığını söyledi. Ağıralioğlu, TİM, TÜSİAD, İSO gibi kuruluşları ziyaret ettiklerini, Anadolu’daki esnaf kuruluşlarıyla temasta olduklarını söyledi.

Gençlerin sorgulayıcı olduğunu, kona mahkûm olmadığını belirten Ağıralioğlu, hiçbir fikre bağlanmadıklarını belirtti. Ağıralioğlu, 6 milyon işsiz gencin edilgenlikten kurtulması gerektiğini belirtti.

"CHP, DEM’i MHP’ye kaptırdı"

DEM Partinin kendi havasını demokratikleşme şantajına dönüştürdüğünü belirten Ağıralioğlu, bu partinin adaletle ilgili sorunları olduğunu söyledi.

CHP’nin TBMM’deki terörsüz Türkiye komisyonundaki varlığını eleştiren Ağıralioğlu, “CHP dekilere DEM’i MHP’ye kaptırdınız diye takılıyorum. CHP’nin Kürt meselesini konuşmak için DEM’e ihtiyacı olmamalı” diye konuştu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a eleştiri

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Numan Kurtulmuş’un TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna başkanlık etmesini eleştirdi. Ağıralioğlu, “TBMM Başkanı komisyonu raporuyla kendi kendine tavsiye de bulunuyor” dedi.