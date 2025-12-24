Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin üye sayısını açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin üye sayısının 100 bini geçtiğini söyledi. Ağıralioğlu, “Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu güvene layık olacağız” dedi.

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Anahtar Parti, kuruluşunun 1’inci yılını geride bırakırken teşkilatlanma sürecinde önemli bir eşiği aşarak 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaştı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun ilgiyle büyümesini sürdüren Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısıyla hem teşkilat yapısının sağlamlığını hem de toplumsal karşılığını tescillemiş oldu.

Anahtar Parti’nin üye sayısındaki bu yükseliş, parti politikalarına duyulan ilginin, sahadaki çalışmaların ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olarak değerlendirilirken, parti yönetimi, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edecektir.

Partiye katılım gösteren üyelere ve sahada emek veren teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu yürüyüş, sayılara değil inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye’nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız."