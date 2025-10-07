  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yavuz Ağıralioğlu: Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis'te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz
Takip Et

Yavuz Ağıralioğlu: Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis'te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti Meclis Grup Toplantısı öncesinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine TBMM'de slogan atılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yavuz Ağıralioğlu: Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis'te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz
Takip Et

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vah devletimize, yazık milletimize, eyvah terörle mücadelemize dedirttiniz. Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis’te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz. Meclisinde evlatlarının katillerine tezahürat yaptıran hükümet olarak Meclis’i ve siyaseti kirlettiniz. Seçmenlerinize, milletinize, devletinize, gazinize, şehidinize; kendinizi, mazimizi rezil ettiniz. Sizi affetmeyeceğiz, tarih affetmeyecek, milletiniz affetmeyecek! Milletimizle birlikte sizinle görüşeceğiz..." ifadesini kullandı.

Meclis'te ‘Apo’ sloganı atılması sonrası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden çağrıMeclis'te ‘Apo’ sloganı atılması sonrası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden çağrıGündem

 

Gündem
Özel’den, ‘asgari ücret’ tepkisi, Bahçeli’den, ‘İmralı’ mesajı ve DEM’den, ‘adım’ çağrısı
Özel’den, ‘asgari ücret’ tepkisi, Bahçeli’den, ‘İmralı’ mesajı ve DEM’den, ‘adım’ çağrısı
Sumud önergesi AK Parti -MHP oylarıyla reddedildi
Sumud önergesi AK Parti -MHP oylarıyla reddedildi
İmamoğlu'ndan videolu 200. gün çağrısı
İmamoğlu'ndan videolu 200. gün çağrısı
DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır
DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır
CHP’li vekil İnan Akgün Alp soru önergesini türküye dökerek seslendi
CHP’li vekil İnan Akgün Alp soru önergesini türküye dökerek seslendi
ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi
ABD Büyükelçiliği önünde ''İsrail'e Tam Ambargo'' eylemi