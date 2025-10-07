Yavuz Ağıralioğlu: Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis'te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vah devletimize, yazık milletimize, eyvah terörle mücadelemize dedirttiniz. Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis’te sloganlarla alkışlanmasına sebep olabildiniz. Meclisinde evlatlarının katillerine tezahürat yaptıran hükümet olarak Meclis’i ve siyaseti kirlettiniz. Seçmenlerinize, milletinize, devletinize, gazinize, şehidinize; kendinizi, mazimizi rezil ettiniz. Sizi affetmeyeceğiz, tarih affetmeyecek, milletiniz affetmeyecek! Milletimizle birlikte sizinle görüşeceğiz..." ifadesini kullandı.